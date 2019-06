Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Documentaire: Strijd tegen de file

21.25-22.15 uur op NPO1

Het aantal auto's is de afgelopen twintig jaar verdubbeld. In 2019 zal de tien miljoenste auto de Nederlandse weg op rijden. Is meer asfalt het antwoord op dat groeiend aantal auto's op de weg of moeten we toch gaan betalen voor onze kilometers?

Thrillerserie: Deep State

22.00-00.05 uur op FOX (2 afleveringen)

De 'deep state', een geheime invloedrijke organisatie, staat aan de vooravond van een lucratieve deal tussen de Verenigde Staten en Mali. Afrikaanse natuurlijke hulpbronnen moeten de westerse wereld verder helpen op weg naar technologische vooruitgang en alleenheerschappij. De deal komt echter in zwaar weer terecht wanneer drie Amerikaanse special forces en een Malinese tolk in een hinderlaag lopen.

Documentaire: De (h)eerlijke Jaren 50

20.25-21.15 uur op NPO2

In deze laatste aflevering staat Stadskanaal centraal. In 1955 opent Philips een vestiging in de gemeente en dit heeft veel positieve gevolgen. Het filiaal groeit al snel van elf naar duizend medewerkers en Stadskanaal bloeit op. Hoe wordt daar nu op teruggekeken?

Film: Bean: The Ultimate Disaster Movie

20.30-22.10 uur op SBS9

Mr. Bean werkt sinds enige tijd in de Royal National Gallery in Londen. Hij is de slechtste werknemer uit de geschiedenis en zijn collega's willen maar al te graag van hem af. Ze zien hun kans wanneer het impressionistische doek Whistler's Mother voor een fortuin wordt verkocht aan de Gierson Gallery in Californië. Voor de onthulling van het schilderij wordt Bean als expert op het gebied van beeldende kunst naar Amerika gestuurd.

Documentaire: Fahrenheit 11/9

20.55-23.05 uur op NPO3

Filmmaker Michael Moore onderzoekt de huidige stand van zaken in de Amerikaanse politiek. Hij richt zich vooral op president Donald Trump en het wapengeweld, maar heeft ook aandacht voor nieuwe democratische bewegingen. Hoe zijn we hier in hemelsnaam beland en hoe komen we hier weer uit? Moore trekt onder meer naar zijn geboortestad Flint en laat zien hoe republikeinse bestuurders van Michigan zich verrijken met het leveren van water.

