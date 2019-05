Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Reportageserie: Misdaadcollege

21.25-22.20 uur op NPO1

In Misdaadcollege vertellen politie en justitie hoe ze een geruchtmakende misdaadzaak wisten op te lossen. In 2015 was Nederland in de ban van de zogeheten 'Jumbo-afperser', een bommenlegger die de supermarktketen probeerde af te persen. Voor één keer wordt in detail uitgelegd hoe men deze zaak wist op te lossen.

Realityprogramma: Dino & Friends in New York

21.30-22.30 uur op SBS6

Jandino Asporaat blijft zijn best doen om in New York door te breken als komiek. Hij krijgt hulp van Roué Verveer, die niet alleen een komiek is, maar ook het een en ander weet van mode. Hij regelt een mooie outfit voor Jandino terwijl Dino zelf nog wat advies inwint bij ervaren comedian Ryan Reiss.

Film: Logan

20.30-23.15 uur op Veronica

In 2029 is de mutant bevolking aanzienlijk geslonken en de X-Men zijn ontbonden. Logans (Hugh Jackman) vermogen om zichzelf te genezen verzwakt en hij ontfermt zich nu samen met de mutant Caliban (Stephen Merchant) over de zieke Professor X (Patrick Stewart). Wanneer een jonge mutant op de vlucht voor een gevaarlijke organisatie zijn pad kruist, kan hij zich niet langer verstoppen en voelt hij zich gedwongen haar te helpen.

Film: The Big Lebowski

20.30-22.45 uur op SBS9

Bowlende flowerpowerman Jeff 'The Dude' Lebowski (Jeff Bridges) is 'the laziest man of Los Angeles County'. Bandieten die hem aanzien voor een oude rijkaard met dezelfde achternaam leveren hem een streek, waarop 'The Dude' - aangespoord door zijn bowlingvrienden Walter (John Goodman) en Donny (Steve Buscemi) - verhaal gaat halen.

Realityprogramma: Bevallen met…

20.30-21.30 uur op TLC

De komende weken duiken Fatima Moreira de Melo, Bobbi Eden, Marly van der Velden en Monica Geuze in de wereld van de verloskundigen. Wat komt er allemaal kijken bij een bevalling? En wat speelt er zich allemaal af in de uren voorafgaand aan de bevalling? In het nieuwe seizoen draaien de vrouwelijke BN'ers mee met de verschillende diensten van de verloskundigen.

