Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityprogramma: Love Island

20.30-21.50 uur op RTL 5

Vanavond gaat de Nederlandse versie van het populaire reality-datingprogramma Love Island van start. Elke werkdag is te zien hoe Nederlandse en Vlaamse singles op zoek gaan naar ware liefde. Zes weken lang verblijven de deelnemers in een luxe villa op een mooie locatie. De kijkers bepalen wie er in het programma blijven en welk koppel Love Island wint.

Reportageserie: MAX vakantieman

20.35-21.25 uur op NPO1

Sybrand Niessen houdt zich bezig met oplossingen voor Nederlandse vakantiegangers in de problemen, zowel in het binnen- als buitenland. In deze eerste uitzending wordt het verhaal van de familie Schoemaker verteld. Bij aankomst in Griekenland bleek het prachtige appartement dat ze boekten smerig en vervallen.

Documentaire: Veemarkt

21.15-22.00 uur op NPO3

Twintigers Vera Verzijl en Charlotte Pieters gaan op zoek naar de liefde van hun leven en leggen daarmee de huidige datingindustrie bloot. Want waar je vroeger kon kiezen tussen twee mensen in je dorp, trek je nu gewoon een blik mannen open door één blik op je telefoon te werpen.

Realityprogramma: De Andere Kant van Nederland

21.50-22.50 uur op RTL 5

De Andere Kant van Nederland laat zien hoe groot de kloof tussen arm en rijk in Nederland is. De armste gemeenten van Nederland worden in beeld gebracht. Er worden gezinnen en huishoudens gevolgd en zij laten zien hoe ze er op hun eigen manier het beste van proberen te maken.

Film: Mission: Impossible – Ghost Protocol

20.30-23.10 uur op RTL 7

Geheim agent Ethan Hunt (Tom Cruise) en zijn teamleden moeten terechtstaan voor een fatale explosie in het Kremlin, waar zij bezig waren met een geheime missie. Terwijl hij opgejaagd wordt door een overambitieuze agent moet hij naast het bewijzen van zijn onschuld ook een nucleaire oorlog tussen Amerika en Rusland zien te voorkomen.