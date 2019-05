Frans Bauer wordt coach bij het nieuwe seizoen van The Voice Senior. Dat bevestigt een woordvoerder van RTL tegenover NU.nl.

Aan de talentenshow, die in 2018 voor het eerst te zien was, mogen zangers en zangeressen vanaf zestig jaar meedoen. De 69-jarige soulzanger Jimi Bellmartin, gecoacht door Gerard Joling en Gordon, won het vorige seizoen van het RTL-programma. Het is nog niet bekend wanneer de zangshow precies terugkeert.

In april werd bekend dat Frans Bauer zou overstappen van NPO naar RTL. The Voice Senior is zijn eerste aangekondigde klus voor de zender. RTL laat weten dat de andere coaches op een later tijdstip bekend zullen worden gemaakt. Gordon maakte vorig jaar een overstap naar Talpa, dus hij zal in ieder geval niet meer in het programma te zien zijn.