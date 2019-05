NPO-directeur Frans Klein heeft in 2016 met zijn Engelse brievenbusfirma de Britse antiwitwaswet omzeild, blijkt vrijdag uit een onderzoek van NRC.

Klein wordt momenteel onderzocht door de Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO) vanwege een mogelijke nevenfunctie die hij al jarenlang zou bekleden.

Aanleiding hiervoor is een artikel van NRC van begin mei. Daarin schrijft het dagblad dat Klein jarenlang directeur was van een Britse brievenbusfirma, terwijl hij ook mediadirecteur en later televisiedirecteur van de VARA was.

Tijdens de werkzaamheden van Klein bij de NPO was de brievenbusfirma uitbater van meerdere Thaise restaurants. Klein heeft dit nooit gemeld aan de NPO. Toen zijn nevenfunctie bekend werd bij de omroep, liet Klein weten dat hij snel een bedrijf nodig had om zijn broer Peter Klein te helpen.

Nu schrijft de krant dat de firma van de NPO-baas werd ondergebracht bij de Servische stroman Radovan Koljevic.

De Serviër werd op 1 januari 2016 eigenaar van Bidrio, de brievenbusfirma van Klein. Ruim twee maanden later trad Klein terug als directeur van Bidrio, drie weken voordat in het Verenigd Koninkrijk de antiwitwaswet van kracht werd. Deze wet verplicht bedrijven de eigenaar op te nemen in het handelsregister, ook als een trust de eigenaar afschermt.

'Ik heb niet meegewerkt aan een schijnconstructie'

Klein laat aan NRC weten niets te maken te hebben gehad met wat voor schijnconstructie dan ook.

"Laat duidelijk zijn dat ik niet heb meegewerkt, laat staan gebruik heb gemaakt van een schijnconstructie. En dat is ook niet de bedoeling geweest van de opgezette juridische structuur."

Volgens Klein zou er ook geen sprake zijn geweest van het witwassen van geld. Hij zegt dat de gekozen opzet gezien de bedrijfsactiviteiten misschien "niet passend is", maar wel is toegestaan.

Eerder liet het NPO-bestuur weten achter de videodirecteur te staan. "We kennen Frans als een integere, kundige en aimabele collega met een groot hart voor de publieke zaak. We vinden het ontzettend vervelend dat Frans zo hard wordt geraakt, maar wees ervan verzekerd: we steunen hem hierin ook."