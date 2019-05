6 Inside krijgt geen tweede seizoen. Het televisieprogramma stopt op 28 juni en zal na de zomer niet meer op SBS6 te zien zijn, meldt Talpa vrijdag in een persbericht.

"6 Inside heeft de tijd gekregen om zich te ontwikkelen, maar de kijker heeft het programma helaas niet omarmd; de enorme inzet van de betrokken collega's ten spijt", aldus directeur televisie Marco Louwerens van Talpa Network.

"Ik ben al deze collega's dankbaar voor hun bevlogenheid en professionaliteit, iets waar we tot en met de laatste uitzending op kunnen bouwen. Achteraf gezien hebben we het programma in ons enthousiasme misschien te snel op de buis willen brengen", aldus de Talpa-directeur.

"Wij hebben het gisteravond te horen gekregen, maar het besluit is afgelopen week al gevallen", laat presentator Albert Verlinde in de uitzending van vrijdagavond weten.

"Voor ons is het vervelend, maar niet het einde." Verlinde zegt het vooral vervelend te vinden voor het hele team dat hard heeft gewerkt aan het programma. Over het besluit om 6 Inside van de zender te halen, zegt hij: "De kijker zat niet op ons te wachten. U was er wel, maar niet meer zo heel veel."

'Programma altijd met veel lol gemaakt'

Medepresentator Jan Versteegh laat weten het programma altijd met veel lol te hebben gemaakt en besluit met de woorden: "We stoppen niet, we gaan hierna gewoon niet meer door."

Vanaf 1 juli is er een vervangend programma te zien op de plek van 6 Inside. In het nieuwe televisieseizoen zal SBS6 vervolgens een nieuwe vooravond programmeren.

Programma kampte sinds start met lage kijkcijfers

6 Inside kampt sinds de start in januari met lage kijkcijfers. De afgelopen maanden wist het programma tussen de 100.000 en 150.000 kijkers te trekken.

Verlinde zei eerder in Jinek dat 6 Inside daardoor een makkelijk doelwit is voor kritiek. "Iedereen heeft een mening. Maar de enige mening die telt, is die van de kijker. Daar werken we hard aan, om de mensen thuis te bereiken."

De presentator had er ondanks de kritiek toch vertrouwen in dat de kijker 6 Inside op den duur zou weten te vinden. "John de Mol heeft gezegd: 'Doe het gewoon.' We kijken nog wat werkt en wat niet", aldus Verlinde destijds.

De Nederlandse media bekritiseerden vooral het feit dat 6 Inside een groot gebrek had aan onthullingen en echte inside-information. Ook zou er weinig chemie zijn tussen Verlinde en Versteegh.