Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityserie: Betrapt!

20.30-21.30 uur op SBS6

Inmiddels hangen er in Nederland anderhalf miljoen beveiligingscamera’s. 2 procent is van de overheid, de rest hangt aan de gevel van bedrijven en particulieren. Goed nieuws voor slachtoffers van straatroven, inbraken en ‘winkelend’ publiek met slechte intenties. In Betrapt! proberen misdaadverslaggevers Thijs Zeeman en Jens Olde Kalter de daders op te sporen.

Film: Man of Steel

20.30-23.15 uur op Veronica

Clark Kent (Henry Cavill) is een jonge journalist die zich niet thuis voelt in onze wereld. Hij is jaren geleden van de verre planeet Krypton naar de aarde getransporteerd en vraagt zich nu af wie hij werkelijk is en waartoe de superkrachten dienen waarmee hij is gezegend. Ondertussen opent de buitenaardse generaal Zod de jacht op hem.

Film: Machete Kills

21.45-00.00 uur op RTL 7

Machete (Danny Trejo) wordt gerekruteerd door de Amerikaanse president voor een missie die onmogelijk is voor een gewone sterveling: hij moet kartelleider Mendez the Madman uitschakelen, die een raket op Amerika wil afvuren. Nadat Machete zich een weg door Mexico heeft gevochten en eindelijk bij zijn doelwit aankomt, blijkt dat de raket is gekoppeld aan het hart van Mendez.

Reisdocumentaire: Cuba na Castro

20.20-21.20 uur op NPO2

Yuri Capetillo Hardy verbaast zich over de nostalgie naar de tijd dat de Cubanen, dankzij steun van de Russen, grote plannen bekokstoofden en solidariteit en kameraadschap Cuba vooruit dreef. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie stortte de Cubaanse economie begin jaren negentig volledig in. Wat Cuba heeft gered was het toen opkomende toerisme. Maar met het toerisme nemen de verschillen tussen arm en rijk toe en dreigt een teloorgang van de oude waarden.

Reisdocumentaire: Aletta’s reis

21.10-22.00 uur op NPO2

Step Vaessen gaat in Zuid-Afrika op zoek naar vrouwen die hun politieke stem laten horen. In 1911 werkt Aletta Jacobs tijdens haar reis samen met de vrouwen in Zuid-Afrika die opkomen voor het kiesrecht van vrouwen. Vaessen gaat op pad met Makhosi Khoza, oud-parlementslid voor het ANC, die de politiek heeft verlaten om corruptie te bestrijden.

