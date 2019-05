De terugkeer van het Formule 1-circus op Circuit Zandvoort is volgend raceseizoen voor iedereen op televisie te zien. Ziggo Sport biedt de Dutch Grand Prix gratis aan, ook voor mensen zonder Ziggo-abonnement.

"De populariteit van de Formule 1 in Nederland is groter dan ooit. Met de komst van de Grand Prix naar Zandvoort komt de wereld van de F1 nog dichterbij. Heel Nederland leeft nu al massaal mee. En daarom willen wij het F1 Dutch GP-raceweekend Zandvoort gratis uitzenden voor heel Nederland. Want van zo'n uniek Nederlands event moet iedereen kunnen genieten", zegt directeur Will Moerer.

Het is voor het eerst in 35 jaar dat er een Formule 1-race in Nederland zal worden gehouden. De laatste keer was in 1985, toen drievoudig wereldkampioen Niki Lauda zegevierde op het circuit van Zandvoort. De Oostenrijker overleed afgelopen maandag op zeventigjarige leeftijd.