Hans Kraay jr. heeft zijn contract bij FOX Sports met twee jaar verlengd. De Utrechter, die als zowel verslaggever als analist bij de zender werkt, ligt zodoende tot 2021 vast bij de sportzender.

"Ik heb het ontzettend naar mijn zin bij FOX Sports. Ik vind niets leukers dan live voetbal kijken en na de wedstrijden mijn verbazing en bewondering uit te mogen spreken over waar we naar hebben gekeken", reageert Kraay op zijn contractverlenging.

"Dat - én de interviews met spelers en trainers - blijf ik de komende twee jaar met veel plezier doen", gaat de 59-jarige verslaggever en analist verder. Eerder dit jaar was hij nog in beeld als potentiële bondscoach van de Salomonseilanden. "Het is een duidelijk signaal dat de Salomonseilanden voorlopig niet meer hoeven bellen", zegt hij met een knipoog.

Kraay sloot in 2014 aan bij het team van FOX Sports. Ook schuift hij regelmatig aan bij Veronica Inside.

Tijdens zijn loopbaan als profvoetballer speelde 'Hansie Hansie', zoals de bijnaam van Kraay luidt, voor onder meer Excelsior, De Graafschap en NAC Breda. Ook was de verdediger in het buitenland actief; voor Edmonton Drillers (Canda), San José Earthquakes (Verenigde Staten), Brighton & Hove Albion (Engeland) en Sint-Niklase (België). Bij die laatste club sloot hij zijn carrière als speler af.

Als trainer is Kraay vooralsnog werkzaam in de amateurwereld. Hij begon bij VV Ophemert, waarna hij zeven jaar eindverantwoordelijke was bij FC Lienden. Via SVZW, JVC Cuijk en DOVO kwam de trainer in 2016 weer terecht bij Lienden. In de Betuwe nam hij in 2018 ontslag.