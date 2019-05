Humberto Tan heeft veel geleerd van zijn tijd bij RTL Late Night en het einde van zijn tijd als presentator van het programma. Volgens de presentator is hem duidelijk geworden "dat als iets goed gaat, dat het niet vanzelfsprekend is".

"Dus als je iets verandert, moet je daar wel voorzichtig mee omgaan. Achteraf denk ik dat er te makkelijk is gedacht over Luuks (Ikink, die Tan bijstond in de eerste seizoenen, red.) overstap naar Boulevard", zegt de presentator in gesprek met AD.

Tan en Ikink vormden in de eerste, succesvolle, seizoenen van RTL Late Night een duo. Toen Ikink de overstap maakte naar RTL Boulevard, nam Marieke Elsinga zijn taken over, maar de kijkcijfers bleven niet overeind. "Na jouw vertrek stortte alles in", aldus Tan lachend tegen zijn collega.

De presentator vindt achteraf dat de recensies van het programma in de eerste seizoenen te lovend waren. "Maar zo slecht als er later over geoordeeld werd, was het ook niet. Het gemiddelde van de 1.055 afleveringen was heel behoorlijk, ik kijk er met veel liefde op terug."

"Dat is ook de reden waarom ik bij mijn vertrek heb gezegd dat ik nooit iets over het vervolg van het programma of mijn opvolger zou zeggen; dat zou alleen maar lelijk zijn en dat wil ik niet."