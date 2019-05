Peter Vandermeersch, die begin februari zijn afscheid als hoofdredacteur bij NRC aankondigde, wordt in tegenstelling tot wat hij eerder bekendmaakte toch geen correspondent in Parijs.

Vandermeersch gaat in plaats daarvan een leidinggevende rol vervullen bij de Ierse krantenuitgever Independent News & Media (INM), schrijft NRC donderdag.

Hij gaat daar aan de slag zodra de geplande overname door het Vlaamse Mediahuis, tevens de uitgever van NRC, rond is. Naar verwachting is dat in september.

"Wat aanvankelijk een tijdelijke klus was, is gegroeid tot een veel substantiëlere baan. Zij die mij kennen, weten dat dit voor mij een duivels moeilijk dilemma was", liet de 58-jarige Vandermeersch donderdag per e-mail aan de redactie van NRC weten.

"In mijn borst huizen twee zielen: die van de schrijvende journalist en die van een leidinggevende in de media. Kiezen voor INM betekent - zo besefte ik - dat ik een baan (en een leven) waar ik mij de voorbije tijd erg op had verheugd, moet laten staan."

De in België geboren Vandermeersch, die getrouwd is met een Ierse, is sinds 2010 hoofdredacteur van NRC. Daarvoor werkte hij onder meer bij de Vlaamse krant De Standaard als correspondent in Parijs en New York. In 2017 bracht hij het boek Vlaming op zoek naar Nederland uit.