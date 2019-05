De Persgroep heeft de afgelopen tijd de bedrijven Medialaan en Independer overgenomen en daarom is besloten over te gaan tot een naamswijziging. De Persgroep heet vanaf nu DPG Media.

De nieuwe naam wordt gezien als een grote stap in de nieuwe internationale koers. “De Persgroep is dertig jaar geleden begonnen als een Vlaamse uitgeverij van dag- en weekbladen. Geleidelijk aan zijn we uitgegroeid tot een multimediaal bedrijf dat in drie landen actief is. De recente overnames van Medialaan en Independer hebben deze evolutie versneld", legt CEO Christian Van Thillo uit.

"Vanzelfsprekend refereert DPG Media naar het verleden, één waar we trots op zijn. Het logo verwijst daarnaast naar onze drie strategische basisactiviteiten die we in de toekomst verder willen uitbouwen.”

Er is een gecombineerde directie aangesteld die voor België en Nederland de samenwerking aanstuurt. DPG Media is in Nederland onder anderen verantwoordelijk voor het uitgeven van Trouw, de Volkskrant, Het Parool en het AD.