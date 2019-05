Alberto Stegeman, die voor zijn programma Undercover in Nederland op een legerplaats in het Gelderse Oldebroek een nepbom in de eetzaal achterliet, moet zich voor deze actie voor de rechter verantwoorden.

Het Openbaar Ministerie (OM) meldt donderdag dat Stegeman "zich in deze kwestie niet voor alle gepleegde feiten kan beroepen op het belang van openbaarmaking".

Het OM vindt dat de programmamaker zich schuldig heeft gemaakt aan twee strafbare feiten: het betreden van de legerplaats en het achterlaten van de nepbom.

Bij het eerste strafbare feit heeft het OM de maatschappelijke belangen afgewogen tegen de ernst van de feiten en geconstateerd dat de actie te rechtvaardigen is. "Gezien het maatschappelijk belang dat gediend is met het aantonen dat de toegang tot deze legerplaats hiaten vertoont", luidt de argumentatie van het OM.

Dat geldt echter niet voor het achterlaten van de nepbom. Volgens het oordeel van het OM is Stegeman hiermee "over de grens van de journalistieke exceptie gegaan".

Stegeman ziet zaak met vertrouwen tegemoet

"Het was onze derde reportage over de misstanden bij Defensie", vertelt de programmamaker in gesprek met RTL Boulevard. "Het was een vergaande actie, maar we vonden het nodig om Defensie en de autoriteiten wakker te schudden. Enerzijds omdat je een bom kunt plaatsen zonder tegengehouden te worden, anderzijds omdat ze een week na het plaatsen nog steeds niet wisten wie ervoor verantwoordelijk was."

Stegeman zegt de rechtszaak met "het volste vertrouwen tegemoet te zien". Een zittingsdatum is nog niet bekend.

In november 2018 werd Stegeman al als verdachte gehoord over deze zaak. Toen was al bekend dat hij, indien hij wordt veroordeeld, een maximale gevangenisstraf van vier jaar kan krijgen.

Presentator veroorzaakte vaker ophef rond militaire locaties

In 2008 zorgde Stegeman voor ophef door binnen te dringen op militair vliegveld Woensdrecht en daar dicht bij de gevechtsvliegtuigen te komen. Op de kazerne in Havelte wist hij zelfs met een legervoertuig van het terrein af te rijden.

Ook wist hij, gehuld in camouflagekleding, de militaire basis Oirschot binnen te komen. Defensie kondigde na die eerdere acties maatregelen aan en scherpte de bewaking bij kazernes aan.