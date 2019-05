Smaakt naar Meer, de nabeschouwing van Heel Holland Bakt die sinds 2016 wordt uitgezonden, wordt geschrapt uit de programmering van Omroep MAX. Dat bevestigt omroepbaas Jan Slagter donderdag in gesprek met NU.nl.

"Het is niet de schuld van de NPO, die kan er niks aan doen", zegt Slagter. "Het komt door de wetgeving die destijds door Sander Dekker is bedacht."

Daaruit ontstond de beleidslijn Amusement van de NPO, die omvat dat titels die twee opeenvolgende jaren te weinig worden bekeken door moeilijk bereikbare groepen (kijkersgroepen van 13-49 jaar) van televisie worden gehaald. Hiertoe behoren Smaakt naar Meer, The Graham Norton Show en Dynamo Live at the O2, zo is te lezen in het rapport dat de NPO maakte over het jaar 2018.

"De vraag is: hoe nu verder. En we moeten kijken naar een nieuw format dat wellicht een bredere doelgroep aanspreekt en wél voldoet aan de eisen", zegt Slagter.

"Ik zal me blijven verzetten tegen programma's die worden geschrapt omdat er vooral ouderen naar kijken. Dat voelt niet goed, dat is leeftijdsdiscriminatie", besluit Slagter. Hij laat weten dat hij dit ook heeft aangekaart bij de VVD, de partij die ook initiatief nam tot de wetgeving waaruit dit besluit voortvloeide.

Een woordvoerder van Omroep MAX laat verder aan NU.nl weten dat de omroep hoopt toch nog een seizoen van Smaakt naar Meer te mogen produceren. "Omdat het besluit een gevolg is van de nieuwe Mediawet, zal er daarin wat moeten veranderen. Mocht men wel vasthouden aan deze wetgeving, dan komt MAX met een alternatief napraatprogramma van Heel Holland Bakt dat een breder publiek trekt."

In Smaakt naar Meer bespreekt presentator André van Duin de afgelopen uitzending met drie bekende Nederlanders. Het programma trok in het laatste seizoen gemiddeld ruim 600.000 kijkers.