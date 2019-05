Het debat naar aanleiding van de Europese verkiezingen tussen premier Mark Rutte (VVD) en Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet, dat werd uitgezonden in het programma Pauw, heeft woensdagavond ruim anderhalf miljoen kijkers getrokken.

Pauw stond hiermee op de tweede plaats in de dagtop-25 van Stichting KijkOnderzoek. Het gesprek tussen de FVD-leider en de minister-president werd gehouden in cultureel centrum De Rode Hoed in Amsterdam en stond in het teken van de Europese verkiezingen die donderdag plaatsvinden. Zowel Nederland als Groot-Brittannië gaat donderdag naar de stembus.

Baudet en Rutte gingen in gesprek over onder meer de open grenzen van de EU en de euro. De FVD-leider zorgde eerder deze week nog voor ophef, omdat hij in een essay werkende vrouwen, abortus en euthanasie ter discussie stelde.

Het best bekeken programma was het NOS Journaal van 20.00 uur. Op de derde plek in de lijst staat Nederland kiest: De Stemming, waarin twaalf lijsttrekkers in gesprek gingen over onder meer klimaat, arbeidsmigratie en landbouw. Naar het debatprogramma keken ruim een miljoen mensen.