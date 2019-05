Ellen DeGeneres heeft laten weten dat The Ellen DeGeneres Show na het huidige seizoen nog zeker drie jaar door zal gaan. Eerder liet de presentatrice weten mogelijk na 2020 te willen stoppen met haar populaire talkshow, die al zestien jaar op televisie te zien is.

"Ik ben zeer verheugd om aan te kondigen dat ik mijn show de komende drie jaar zal presenteren", liet de 61-jarige DeGeneres weten in de show die woensdag op de Amerikaanse televisie wordt uitgezonden.

"Vooral omdat ik het heerlijk vind om dit elke dag te doen, maar ook omdat dan toevallig het leasecontract van mijn auto eindigt."

Eerder werd haar contract al tot 2020 verlengd. In een interview met The New York Times vertelde DeGeneres eind 2018 dat zij erover heeft nagedacht om na die periode te stoppen met haar programma.

Daar kwam zij later op terug. "Ik weet wanneer het moet stoppen", vertelde ze aan The Hollywood Reporter. "Ik heb dat gevoel nu nog niet, dus we zien wel hoelang ik doorga."

DeGeneres was van 1994 tot 1998 te zien in de comedyserie Ellen, waarin ze het eerste publiekelijk lesbische personage op televisie speelde. In 2003 sprak ze de stem in van vis Dory in de Disney-film Finding Nemo, wat ze in 2016 nogmaals deed voor de film Finding Dory.