Andy van der Meijde krijgt na de zomer een vaste plek bij VTBL, het voetbalprogramma van Humberto Tan, meldt De Telegraaf woensdag.

"Van wisselspeler sta ik voortaan in de basis", vertelt Van der Meijde. Eerder verscheen hij al regelmatig als gast in het programma. Voor het nieuwe seizoen, dat na de zomer van start gaat, is hij samen met Theo Janssen iedere week te zien.

"Wij hebben gewoon een klik", zegt Van der Meijde over zijn collega. De twee kennen elkaar van kinds af aan. "Zijn broer speelde bij MASV en ik bij Arnhem-Zuid. We gingen vaak bij elkaar kijken. En tussen de wedstrijden door voetbalden we samen op het grote veld. Ik denk dat we hooguit een jaar of zeven waren."

De kijkcijfers van VTBL zijn sinds de start van het programma in januari teruggelopen. Het voetbalprogramma begon met 265.000 kijkers, maar dat getal is inmiddels flink ingezakt. Afgelopen zondag keken er 55.000 mensen.

Eind maart besloot RTL 7 de show naar een later tijdstip op de zondagavond te verplaatsen. Daarmee valt de uitzending nu samen met Studio Voetbal op NPO1.