Realityserie: Temptation Island

20.30-21.30 uur op RTL 5

Dit seizoen was niet heel spraakmakend. Het drama lijkt achteraf pas plaats te vinden. Hoe gaat het nu met de koppels enkele maanden na thuiskomst? Wat hebben ze geleerd van hun avontuur? En wie is er nog gelukkig samen?

Televisieserie: S.W.A.T.

20.30-21.30 uur op Veronica

Een politie-luitenant maakt deel uit van de eenheid Special Weapons and Tactics. Hij is zelf geboren in Los Angeles en voelt zich nog steeds verbonden met de straat. Een toffe actieserie vol zwaarbewapende en goed getrainde gasten.

Film: Brave

20.30-22.15 uur op SBS9

Merida is de impulsieve dochter van koning Fergus en koningin Elinor. Vanaf jonge leeftijd wordt ze door haar moeder voorbereid op de troon. Merida gaat echter veel liever haar eigen gang.

Film: The Devil Wears Prada

20.30-22.40 uur op Net5

Meryl Streep is geweldig als Miranda Priestly, baas van modeblad Runway. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is, kleineert en schoffeert ze haar personeel, onder wie haar kersverse assistente Andrea Sachs (Anne Hathaway). Een heerlijke film, waarin oppervlakkigheid tot kunst verheven wordt en de acteurs met zichtbaar plezier hun werk doen.

Informatief programma: De outsiders

20.55-21.45 uur op NPO3

We zijn met z’n allen steeds afhankelijker van technologie. Televisie kijken we digitaal, de thermostaat bedienen we met een app en de kleinkinderen spreken we op Skype. Tim den Besten gaat op zoek naar mensen die bewust kiezen voor een leven buiten de gebaande paden.

