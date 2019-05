Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Coachingsprogramma: Obese

20.30-21.30 uur op RTL 4

Vincent is vader van een zoon en zijn vriendin is in verwachting van hun tweede kind. Sinds hun kennismaking zeven jaar geleden, is Vincent 80 kilo aangekomen. Hij gaat met de hulp van personal trainer Roberto en psycholoog Hilde de strijd aan tegen de kilo’s. Angela Groothuizen neemt de presentatie op zich in dit seizoen van Obese.

Juridisch programma: Mr. Frank Visser doet uitspraak

21.30-22.30 uur op SBS6

Annet uit het Zuid-Hollandse Delfgauw wordt gek van de twintig parkieten van haar buurvrouw Nel. Die vindt Annet een zeurpiet en Nel breidt haar verzameling uit met nog eens tien valkparkieten. Volgens Nel is juist Annet het probleem: haar vogeltjes raken namelijk zeer gespannen wanneer de buurvrouw zich laat zien.

Thema-avond: NOS Nederland Kiest: Het Stemmen

20.35-22.10 uur op NPO1

Aan de vooravond van de verkiezingen gaan de twaalf Nederlandse lijsttrekkers met elkaar in debat over verschillende Europese thema's. Dionne Stax en Winfried Baijens proberen vanuit CHV Noordkade in Veghel, de thuishaven van diverse internationaal opererende bedrijven, het debat in goede banen te leiden.

Film: Atomic Blonde

20.30-22.45 uur op Veronica

Lorraine Broughton (Charlize Theron), geheim agent van MI6, krijgt vlak na de val van de Berlijnse Muur de missie om een microfilm op te sporen waar namen en belangrijke details van talloze spionnen op staan.

Film: Het Verlangen

20.25-22.15 uur op NPO3

Een schrijver klopt aan bij een uitgeverij met een slecht manuscript. De uitgeverij ziet mogelijkheden en laat haar de plaats innemen van een stotterende auteur die net een meesterwerk heeft voltooid. Hun plan werkt en het boek wordt een bestseller.

