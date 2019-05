De NPO heeft in een open brief laten weten Frans Klein te steunen, nu de videodirecteur wordt onderzocht vanwege een mogelijke nevenfunctie die hij al jarenlang zou bekleden. Ze zeggen zich niet te herkennen in het beeld dat door media is geschetst.

De Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO) onderzoekt momenteel een nevenfunctie van Klein. Aanleiding is een artikel van NRC, waarin het dagblad schrijft dat Klein jarenlang directeur was van een Britse brievenbusfirma, terwijl hij ook mediadirecteur en later televisiedirecteur van de VARA was.

Volgens het dagblad verzweeg Klein dat hij directeur van de brievenbusfirma Bidrio Limited was. Dit bedrijf was tijdens de NPO-werkzaamheden van Klein uitbater van meerdere Thaise restaurants.

De Telegraaf meldde zondag dat Klein op kosten van de omroep een etentje heeft gedeclareerd dat werd georganiseerd in zijn eigen Thaise restaurant. Volgens de gedragscode zou dit niet mogen omdat het in dit geval om zijn eigen onderneming gaat.

NPO noemt Klein integer en kundig

Volgens de NPO heeft Klein hier toestemming voor gevraagd en ook gekregen, wat ook geldt voor de nevenfunctie. "Maar feiten laten niet zien wat dit soort berichtgeving écht met mensen - in dit geval Frans - doet", schrijven omroepbaas Shula Rijxman en Martijn van Dam, lid van het raad van bestuur.

"We kennen Frans als een integer, kundig en aimabel collega met een groot hart voor de publieke zaak."

De twee zeggen dat zij geen enkele reden hebben om te twijfelen aan Klein en aan de afwegingen die destijds zijn gemaakt door BNNVARA. "We vinden het ontzettend vervelend dat Frans zo hard wordt geraakt, maar wees ervan verzekerd: we steunen hem hierin ook."