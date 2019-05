Sylvie Meis (41), die vorig jaar na zeven jaar weer te zien was in de jury van Das Supertalent, keert niet terug in de Duitse talentenjacht. Ze wordt vervangen door de 26-jarige zangeres Sarah Lombardi.

Meis bevestigt dit in gesprek met Bild. "Ik vind het leuk dat Sarah mij opvolgt", laat ze weten. "Ze is een levendige, authentieke en sympathieke vrouw, die ik echt kan waarderen. Ik wens haar het allerbeste en ben er zeker van dat ze evenveel lol zal hebben als ik destijds had."

Volgens de Duitse krant wilde de productie van het RTL-programma iemand anders in de jury, maar Meis licht haar vertrek verder niet toe. Wel bedankt ze haar collega's.

"Het heeft heel veel voor me betekend om nog een keer deel uit te maken van dit geweldige team. Ik ben alle betrokkenen - en dan vooral Dieter Bohlen (een van de juryleden, red.) - heel erg dankbaar."

Meis zat van 2008 tot 2011 al in de jury van het programma. Meis werd destijds door Bohlen gevraagd om tot de jury van de talentenjacht toe te treden. Bohlen, bekend van de popgroep Modern Talking, zit zelf sinds 2007 in die jury.