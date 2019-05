Maisie Williams, een van de hoofdrolspelers uit de populaire serie Game of Thrones, zal gastjurylid zijn in het programma RuPaul's Drag Race UK, meldt de BBC maandag.

De 22-jarige actrice is in een aflevering te zien als een zogeheten celebrity judge en zal haar oordeel over de travestieten in samenspraak met RuPaul en Michelle Visage uitspreken.

Andere Britse bekendheden die later dit jaar in het BBC-programma aanschuiven, zijn de presentatoren Graham Norton en Alan Carr.

In elke aflevering van RuPaul's Drag Race moeten kandidaten tijdens verschillende opdrachten laten zien wie de beste acteur, komiek of zanger is. Ze maken uitbundige outfits en stralen daarmee op de catwalk. Uiteindelijk bepaalt de jury, met onder anderen de bedenker van het programma RuPaul, wie die aflevering de beste dragqueen is.

De show won negen Emmy's. De winnaars van het programma hebben vaak een succesvolle carrière met hitsingles, duizenden Instagram-volgers, sponsordeals en uitverkochte tours.