Yvon Jaspers stopt voorlopig haar samenwerking met ForFarmers, het grootste veevoederbedrijf van Europa. Volgens RTL Boulevard is er vrijdag een bericht onder het personeel verspreid waaruit blijkt dat Jaspers haar taken (voorlopig) neerlegt.

Voor dit bedrijf promootte de presentatrice het boerenleven, iets dat zij ook in het programma Onze Boerderij doet.

Het management van Jaspers laat desgevraagd aan RTL Boulevard weten dat de samenwerking inderdaad voorlopig gestopt is, maar dat dit niets te maken heeft met de negativiteit rondom haar werkzaamheden. De presentatrice zou het simpelweg te druk hebben met het maken van haar televisieprogramma's.

In september 2018 werd bekend dat het Commissariaat voor de Media (CvdM) onderzoek deed naar de functie van Jaspers, nadat in Trouw een verhaal was verschenen over haar aanstelling bij het bedrijf. De krant trok in het artikel de onafhankelijkheid van de presentatrice in twijfel.

Het CvdM pleitte Jaspers uiteindelijk vrij, maar constateerde wel dat de KRO-NCRV zorgvuldiger had moeten zijn bij het beoordelen van de schnabbels van de presentatrice.

Presentatrice 'kon alleen maar huilen'

In april vertelde de presentatrice in het programma Pauw dat ze alleen maar kon huilen nadat ze het nieuws over het onderzoek vernam.

"Ik heb 25 jaar gewerkt voor vertrouwen, dan komt er een journalist die een verhaaltje verzint en iedereen gelooft dat zomaar. Ik voelde mij zo alleen", aldus Jaspers destijds.

De presentatrice voelde zich enkel gesteund door de boeren. "Zij zaten op een dag opeens bij de buren aan tafel", vertelde Jaspers aan presentator Jeroen Pauw. "Allemaal: uit Zeeland, Friesland, Texel. Ze omhelsden mij en zeiden: 'Nu zijn we er voor jou. Nu snap je beter dan wie dan ook hoe wij ons altijd voelen. Nu hoor je bij ons.'"

Tijdens het onderzoek voelde het voor Jaspers alsof ze zich in een 'oorlogsgebied' bevond. De presentatrice zegt zich in die periode te weinig gesteund te hebben gevoeld door de KRO-NCRV. "Ik voelde mij minder door de KRO-NCRV gesteund dan door de boeren en mijn team van productiehuis Blue Circle", aldus Jaspers.