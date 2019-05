De Ere Zilveren Nipkowschijf 2019 gaat naar Jeroen Pauw. De televisiepresentator werd woensdag in zijn eigen uitzending door juryleden Renate van der Bas (Trouw) en Angela de Jong (AD) verrast met de oeuvreprijs.

De jury vindt dat Pauw laat zien dat hij al dertig jaar lang een begenadigde tv-persoonlijkheid is "die journalistieke diepgang kan combineren met broodnodige luchtigheid en ogenschijnlijke nonchalance".

Ook is de jury van mening dat de talkshowhost in zijn laatste seizoen van Pauw "meer dan ooit excelleerde in zijn vak als gespreksleider aan een tafel op de late avond".

Woensdag werden ook de nominaties voor de Zilveren Nipkowschijf bekend. Programmamaker Sinan Can behoort dit jaar tot de kanshebbers. Hij is als persoon genomineerd voor zijn programma's Sinan zoekt de klas van Elias en Voorbij de grenzen van Saoedi-Arabië, beide uitgezonden door BNNVARA.

De andere genomineerden voor de prestigieuze televisieprijs zijn de documentaireserie Stuk (VPRO) en de jeugdserie Zeven kleine criminelen (VPRO).

'Zeven kleine criminelen is hoogtepunt in televisieproductie dit jaar'

De documentaireserie Stuk van regisseur Jurjen Blik gaat over het dagelijks leven in revalidatiecentrum Heliomare. "Hij doet dat op een schitterende filmische manier met bijna poëtische voice-overteksten", staat in het juryrapport.

Zeven kleine criminelen gaat over een groep tieners die een bank probeerden te beroven. Theo Maassen speelt in de serie de rol van bankdirecteur. Andere rollen zijn er voor Anniek Pheifer, Maria Kraakman en Howard Komproe. "Een hoogtepunt in de televisieproductie van dit jaar", vindt de Nipkow-jury.

Een eervolle vermelding gaat naar Joardy Season, een online serie van de VPRO die draait om Harco de Huilonman, een typetje van acteur Jim Deddes.

Donderdag 20 juni worden prijzen uitgedeeld

De winnaar van de Zilveren Nipkowschijf, een prijs van Nederlandse mediajournalisten en tv-critici, wordt donderdag 20 juni bekendgemaakt in Het Ketelhuis in Amsterdam.

Op de bijeenkomst worden ook de radioprijzen uitgereikt: de Ere-Zilveren Reissmicrofoon aan Felix Meurders, die al 55 jaar op de radio is te horen, en de Zilveren Reissmicrofoon waarvoor het radioprogramma Mangiare!, presentatrice Mieke van der Weij en de podcast De brand in het landhuis zijn genomineerd.