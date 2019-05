De eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival op NPO1 is dinsdag door bijna anderhalf miljoen mensen bekeken. Dat is een stijging van bijna een half miljoen kijkers ten opzichte van vorig jaar.

In 2018 keken 1,1 miljoen mensen naar de eerste halve finale van het liedjesfestijn. Het jaar daarvoor noteerde Stichting KijkOnderzoek 1,4 miljoen kijkers.

In 2016 waren het er echter bijna drie miljoen, toen Douwe Bob Nederland moest vertegenwoordigen. Een jaar daarvoor zagen 3,3 miljoen mensen hoe Trijntje Oosterhuis in de eerste halve finale werd uitgeschakeld met haar nummer Walk Along.

Nederland donderdag in tweede halve finale

In het Israëlische Tel Aviv bemachtigden dinsdagavond tien van de zeventien landen een plek in de finale. Griekenland, Wit-Rusland, Servië, Cyprus, Estland, Tsjechië, Australië, IJsland, San Marino en Slovenië zijn komende zaterdag allemaal in de finale te zien.

Nederland wordt donderdag door Duncan Laurence in de tweede halve finale vertegenwoordigd. De kans dat hij doorstoot naar de finale is groot, want bij de bookmakers staat hij al weken op de eerste plaats.

NOS Journaal best bekeken

Het NOS Journaal van 20.00 uur was met ruim anderhalf miljoen kijkers het best bekeken programma van dinsdagavond, gevolgd door het Songfestival en het NOS Journaal van 18.00 uur.

Ook de voorbeschouwing van de eerste halve finale, Op weg naar het Eurovisie Songfestival op NPO1, deed het goed. Die staat met ruim 900.000 kijkers op de vijfde plek.