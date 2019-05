Misdaadverslaggever Peter R. de Vries blijft ondanks doodsbedreigingen op televisie bij RTL Boulevard te zien, maakte hij dinsdag bekend. Eerder werd bekend dat hij op de dodenlijst van de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi staat.

"Ik vind het uitstekend dat RTL niet zwicht voor dat soort bedreigingen", aldus De Vries. Zijn collega John van den Heuvel stond enige tijd niet achter de desk van het entertainmentprogramma nadat hij met de dood was bedreigd. Vanwege de kans op een aanslag mocht hij niet in de studio aan het Leidseplein komen. Dat werd besloten door de Amsterdamse driehoek van burgemeester Femke Halsema, hoofdofficier van justitie Nicole Zandee en politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg.

De Vries weet niet waarom hij op de dodenlijst van Ridouan Taghi staat. "Ik denk zelf dat het te maken heeft met uitspraken over hem en zijn bende die ik heb gedaan in RTL Boulevard. Ik heb nogal gehekeld dat John van den Heuvel een tijd lang niet kon aanschuiven en heb gezegd dat het belachelijk was dat zo'n gangster dat kon bewerkstelligen. En ik heb ervoor gepleit dat huurmoordenaars een levenslange gevangenisstraf krijgen. Dat is niet in zijn belang waarschijnlijk."

Eerder op dinsdag zei Peter R. de Vries in gesprek met NU.nl dat hij hoopt dat het naar buiten brengen van deze informatie de dreiging "stukmaakt". "Ik waarschuw nu dat ik ervan weet", zo zei de misdaadverslaggever. "Als jij van plan bent een bank te beroven en je hoort op de radio dat de bank van het plan weet, zul je je ook bedenken."

Minister Grapperhaus veroordeelt dreiging

Minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vindt het "heel bitter" dat "taaie journalisten" als De Vries en Van den Heuvel soms veroordeeld worden tot een leven in "een soort beveiligde cocon". "Dat mag toch niet zo zijn. Daar moet ik tegen vechten", aldus de bewindsman. Hij wil verder niet ingaan op de situatie van De Vries.

Volgens de minister moet "veel meer" worden ingezet op de strijd tegen dit soort bedreigingen. Hij stelt vast dat de onderwereld zich steeds vaker van deze praktijken bedient. "Het enige wat je kunt doen is lik op stuk, achter die partijen aan gaan en ze in de kraag grijpen."