In zijn nieuwe reeks Mothers on the Edge praat Louis Theroux met moeders die geen emotionele connectie met hun jonge kinderen hebben. De documentairemaker is dankbaar voor hun openheid.

"Als je ze hoort vertellen, dan schrik je daar in eerste instantie van. Maar tegelijkertijd probeer je jezelf uit te dagen door te denken: ik respecteer deze vrouw, omdat ze iets probeert uit te leggen waar zo'n gigantisch taboe op ligt en de situatie graag wil verbeteren", laat de interviewer voor de camera van de BBC weten.

Volgens Theroux zijn makers zoals hij ontzettend dankbaar dat er vrouwen zijn die zo'n grote stap willen zetten en publiekelijk voor hun gevoelens uit durven te komen.

Hij hoopt dat zijn nieuwe reeks ervoor zal zorgen dat geestesziektes hun stigma's kwijtraken en dat moeders die niet goed weten waar ze doorheen gaan zich minder eenzaam zullen voelen.

Mothers on the Edge is donderdagavond op BBC Two te zien.