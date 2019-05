Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Muziekprogramma: Eurovisie Songfestival

21.00-23.15 uur op NPO1

Duncan Laurence (25) moet het gaan doen voor Nederland en als we de bookmakers mogen geloven, gaat hij winnen. Arcade is een fraai liedje. Zelf geschreven, zelf gezongen. Bij de voorbereiding kreeg hij hulp van Ilse DeLange, die vijf jaar geleden met Waylon zelf nog tweede werd op het Europese liedjesfestival.

Consumentenprogramma: Broodje Gezond

20.25-20.55 uur op NPO3

Vroeger was de vuistregel: twee keer per week vis. Het Voedingscentrum heeft dat teruggeschroefd naar een keer vis in de week. Zit er daadwerkelijk gif en plastic in onze haring en mootje zalm? Ersin Kiris en Marlijn Weerdenburg gaan op zoek naar het gezondste visje. Wordt dat door Kiris gevonden bij een kweker in Zeeland of door Weerdenburg op de visafslag?

Interviewprogramma: Van der Vorst ziet sterren

20.30-21.30 uur op RTL 4

Peter van der Vorst is thuis bij Katja Schuurman. De ster laat haar huis zien en vertelt openhartig over haar dwangneurose. Verder gaat Peter op bezoek bij cabaretier Martijn Koning.

Film: The Man from U.N.C.L.E.

20.30-22.45 uur op Net5

Op het hoogtepunt van de Koude Oorlog moeten de VS en de Sovjet-Unie samenwerken om de wereld te redden. CIA-agent Napoleon Solo (Henry Cavill) en KGB-agent Illya Kuryakin (Armie Hammer) moeten samenwerken tegen de geheimzinnige criminele organisatie die werkt aan het opbouwen van kernwapens. De geheim agenten hebben echter meteen een hekel aan elkaar, wat hun gevaarlijke missie niet makkelijker maakt.

Film: Cirque du Freak: The Vampire's Assistant

20.30-22.35 uur op SBS9

Cirque du Freak is gebaseerd op de eerste drie delen uit de twaalfdelige boekenreeks van Darren Shan. De zestienjarige Darren (Chris Massoglia) treedt als halfvampier bij Larten Crepsley (John C. Reilly) in dienst. Ze worden op de huid gezeten door 'vampanezen', vampiers die hun slachtoffers wél doden.

