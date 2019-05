Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Actieserie: Informer

20.30-22.30 uur op NPO3

Om een aanslag in eigen land te voorkomen, grijpt de Britse geheime dienst naar een noodoplossing: ze laat de Brits-Pakistaanse Raza Shar infiltreren in de terreurorganisatie van El Adoua, het brein achter een bloedige aanslag in ons eigen Rotterdam.

Bekijk ook welke nieuwe films en series naar Netflix komen in mei.

Film: The Breakfast Club

20.30-22.30 uur op SBS9

Vijf scholieren moeten voor straf hun vrije zaterdag op school doorbrengen, onder toeziend oog van de tirannieke rector. Ondanks hun verschillende karakters groeien ze naar elkaar toe. De jonge acteurs spelen de sterren van de hemel. Schrijver en regisseur Hughes (Ferris Bueller's Day Off) weet perfect het evenwicht tussen drama en humor te vinden en behandelt op meesterlijke wijze enkele problemen van de pubertijd.

Nog meer jarentachtigklassiekers kijken? Bekijk dan dit lijstje.

Documentaire: Ockels erfenis

21.05-22.00 uur op NPO2

Hij was de eerste Nederlander die vanuit de ruimte de planeet bekeek en zag hoe kwetsbaar de aarde eigenlijk is: astronaut Wubbo Ockels. Op de dag af vijf jaar na zijn dood komt regisseur Daan van Alkemade (Zembla) met een portret van de man die alles uit de kast trok voor een duurzame wereld, maar daar ook een hoge prijs voor betaalde. Hij raakte zo geobsedeerd door zijn missie dat hij zijn familie begon te verwaarlozen en collega’s tegen zich in het harnas joeg.

Ben jij gek op documentaires? Bekijk dan dit lijstje met tien Netflix-documentaires die je aan het denken zetten.

Muziekprogramma: Finale Eurovisie Songfestival 2019

21.00-00.50 uur op NPO1

In de finale van het Eurovisie Songfestival 2019 gaan 26 landen de strijd met elkaar aan. Maakt 'onze' Duncan Laurence de verwachtingen waar en bezorgt hij Nederland de zege? De finale wordt opgeleukt door een optreden van popdiva Madonna.

Film: Dawn of the Planet of the Apes

20.30-23.10 uur op Veronica

De steeds groter wordende groep genetisch geëvolueerde mensapen, aangevoerd door Caesar, wordt bedreigd door de overlevenden van een dodelijk virus. We zien hoe de leider van de slimme apen bezoek krijgt van mensen, die een stuwdam in het apengebied weer aan de praat willen krijgen. Maar niet alle mensen willen een vreedzame optie.