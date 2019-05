Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Concert: André Rieu op het Vrijthof 2018

20.35-22.30 uur op NPO1

André Rieu geeft ieder jaar speciale openluchtconcerten in zijn thuisstad Maastricht. In deze registratie van 2018 komen klassiekers voorbij als Nessun Dorma en Dr. Zhivago.

Film: The Truman Show

20.30-22.35 uur op RTL 8

Deze film met surrealistische trekjes ziet er luchtiger uit dan hij is. Wanneer Truman Burbank (Jim Carrey) erachter komt dat zijn hele leven doorgestoken kaart is, zijn vrienden acteurs en zijn wereld een filmset, leidt dat tot behoorlijk paranoïde toestanden.

Dramaserie: A Million Little Things

22.35-23.15 uur op ÉÉN

Wanneer zakenman Jon Dixon besluit zelfmoord te plegen en over de railing van een balkon stapt, blijft zijn vriendengroep in shock achter. Jons zelfmoord zorgt ervoor dat iedereen beseft dat het tijd is om zelf écht te gaan leven.

Film: The Italian Job

20.30-22.45 uur op RTL 7

Na een slimme diefstal in Venetië komen de rovers bedrogen uit. Een doortrapte rat gaat er met hun goud vandoor. Het verhaal gaat verder in Los Angeles, waar de schurk leeft als een god.

Film: Snatch

22.45-00.55 uur op RTL 7

Turkish (Jason Statham) en zijn partner in crime Tommy komen door de beruchte crimineel Brick Top terecht in de wereld van de illegale bokswedstrijden. Ondertussen wisselt ergens anders in Londen een 86 karaat diamant op onrechtmatige wijze van 'eigenaar'. De daders zijn drie overgewaardeerde gangsters en een dolgedraaide hond. De twee verhalen lijken niets met elkaar te maken te hebben, maar niets is minder waar.