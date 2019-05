Beau van Erven Dorens start komend seizoen als presentator van RTL Late Night, nadat Twan Huys en Humberto Tan het programma eerder presenteerden. Ondanks de tegenvallende kijkcijfers van de afgelopen jaren verwacht hij dat de talkshow "echt een succes kan worden".

De RTL-presentator zegt dinsdag in Veronica Magazine al druk bezig te zijn met de voorbereidingen. "Ik zie het als iets waar ik mijn tanden in kan zetten en geloof dat het echt een succes kan worden", aldus Van Erven Dorens.

"Je hoeft met mij niet over buitenlandse politiek te praten, maar wel over sociaal maatschappelijke onderwerpen. Al moet het vooral een vrolijk programma op de late avond worden. Het wordt wel een talkshow, maar niet hetzelfde als andere programma's."

Van Erven Dorens gelooft dat het op dat punt is foutgegaan bij zijn voorganger Huys. "Dat was ook niet verstandig van Twan; hij heeft hetzelfde gemaakt. Als dat minder goed is, gaan mensen naar de anderen kijken."

De presentator zegt veel te hebben geleerd van de zomer waarin hij RTL Late Night even mocht presenteren. "Ik heb veel boeiende gesprekken gevoerd, het ritme van iedere dag meegekregen en steeds de beuk erin gegooid en de show veel aandacht gegeven. Op een positieve manier."

"Volgens mij ging het daar mis bij Tan en Twan. Je moet het hele team positief houden, want je moet het met elkaar doen. Met gedoe zegt iemand al snel: weet je wat, ik ga lekker naar huis."

Programma kampte met lage kijkcijfers

Huys, die eerder Nieuwsuur presenteerde, begon in 2018 bij RTL Late Night. Dit deed hij nadat Tan te horen had gekregen dat het programma niet met hem verder wilde.

De eerste aflevering, waarin onder anderen Wesley Sneijder en zangeres Shirma Rouse te gast waren, werd op 3 september door 522.000 mensen bekeken. Daarna daalden de kijkcijfers snel.

Mediakenners vertelden in oktober aan NU.nl dat het programma zoekende was. "Als je kijkt naar de 800.000 kijkers van Pauw en dat Late Night de helft heeft, dan betekent dit dat Late Night veel moet bieden om die gast over de streep te trekken", zei NRC-televisierecensent Arjen Fortuin.

Aflevering met Jenny Douwes leverde hoge kijkcijfers op

Een goed scorende aflevering (592.000 kijkers) was een aflevering in oktober waarin Jenny Douwes - het 'boegbeeld' van de A7-blokkade op de dag van de sinterklaasintocht in 2017 - te gast was. Douwes weigerde aan tafel plaats te nemen met Jerry Afriyie, een tegenstander van Zwarte Piet.

Begin 2019 keken gemiddeld zo'n 200.000 mensen naar de uitzendingen van RTL Late Night met Twan Huys, hoewel op vrijdagen vaak betere cijfers werden gehaald. Het programma werd dan uitgezonden na The voice of Holland.

In september keken 1,7 miljoen mensen naar RTL Late Night toen in de uitzending de winnaar van The Voice Senior bekend werd gemaakt.