De Nederlandse illusionist Christian Farla krijgt in het najaar een eigen televisieprogramma. SBS kondigde maandag de show Farla, man of Mystery aan. Hij zal in elke aflevering de straat op gaan om trucs uit te halen bij voorbijgangers en bekende Nederlanders.

Farla werd maandag door de International Magicians Society (IMS) voor de derde keer uitgeroepen tot de beste illusionist ter wereld.

Hij is de enige in Europa die drie Merlin Awards heeft gewonnen. De award werd uitgereikt door IMS-president en -oprichter Tony Hassini, die speciaal voor de uitreiking naar Nederland kwam. Eerder wonnen illusionisten als David Copperfield en Siegfried & Roy een Merlin Award.

Op 3 oktober staat Farla in Ahoy in zijn geboorteplaats Rotterdam met zijn show Night of Illusions.