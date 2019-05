Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Film: Minority Report

20.30-23.30 uur op RTL 7

In 2054 hoopt de regering de zware misdaad uit te roeien; dankzij de 'dromen' van drie helderziende mutanten kunnen moordenaars worden opgepakt voordat ze hun daad hebben verricht. John Anderton (Tom Cruise) is het hoofd van de politie-eenheid, die aanwijzingen zoekt in de beelden die de mutanten binnen krijgen. Op een dag komt ook zijn eigen naam voorbij, waarna hij op de vlucht slaat.

Muziek: Eurovisie Songfestival

21.00-23.15 uur op NPO1

Dit is de eerste halve finale van deze jaarlijkse zangwedstrijd. Duncan Laurence is vandaag nog niet aan de beurt. Zeventien landen strijden in Israël voor een plek in de finale op zaterdag 18 mei.

Wetenschapsprogramma: Govert naar de grenzen van het heelal

21.15-22.00 uur op NPO2

Gemiddeld eens in de drie à vier jaar komt een meteoriet in Nederland terecht. Govert Schilling zoekt uit hoe bang we moeten zijn voor dit soort kosmische rampen en of we er iets tegen kunnen doen.

Klusprogramma: Zelfbouwers Rotterdam

21.30-22.30 uur op RTL 4

Vandaag komt er een einde aan de klusprojecten van de zes Rotterdamse koppels. Is het gelukt om met hun beschikbare budget het gewenste eindresultaat te behalen? Welke woning is het allermooist geworden?

Film: The Game

22.35-1.10 uur op SBS9

De ultrarijke zakenman Nicholas (Michael Douglas) krijgt voor zijn verjaardag een uniek cadeau van zijn duistere broer Conrad (Sean Penn): een speciaal voor hem geschreven spel. Wat het is en volgens welke regels het gespeeld wordt, krijgt hij niet te horen. De film is een actiespektakel, met David Finchers voorliefde voor duisternis en schaduwen.

