Documentaire: 2Doc: Buddy

20.25-22.00 uur op NPO2

Makker, Missy, Utah, Kay, Kaiko en Mister bekleden belangrijke functies bij hun werkgever. Dit is het verhaal van zes bijzondere honden die onmisbaar zijn voor hun eigenaars. Documentairemaker Heddy Honigmann laat de band zien tussen hond en baas.

Film: Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl

20.30-23.15 uur op Net5

De vervloekte bemanning van het piratenschip de Black Pearl moet alle goudstukken uit een schatkist verzamelen om rust te kunnen vinden. Ze ontvoeren de mooie Elizabeth (Keira Knightley), waarna de verliefde smid Will (Orlando Bloom) en de op wraak beluste piraat Jack Sparrow (Johnny Depp) de achtervolging inzetten.

Film: Sleepy Hollow

23.15-1.20 uur op Net5

Wanneer een mysterieuze ruiter in het slaperige dorpje Sleepy Hollow een bloedbad veroorzaakt, wordt inspecteur Ichabod Crane (Johnny Depp) op de zaak gezet. Terwijl de dorpelingen zeker weten dat er hekserij in het spel is, zoekt Ichabod naar een aardsere verklaring, totdat hij oog in oog staat met de hoofdeloze ruiter. Regisseur Burton heeft het verhaal nieuw leven ingeblazen. Heel griezelig kun je het resultaat niet noemen, maar wel erg bizar en excentriek.

Reportageserie: Gemaakt in Nederland

21.30-22.30 uur op RTL 4

Katja Schuurman en Tijl Beckand gaan op zoek naar het verhaal achter zeven wereldberoemde Nederlandse merken. Daf, Venco, Van Bommel, Calvé, Bolletje, Gazelle en vanavond Heineken. Ze gaan zo ver mogelijk terug in de geschiedenis en het productieproces. Zo staat Katja op een gegeven moment in Patagonië met het moedergist van Heineken-pils in haar hand.

Reportageserie: Je geld of mijn leven

22.10-22.55 uur op NPO1

Bert van Leeuwen volgt de strijd van vier patiënten voor wie crowdfunding de laatste hoop is op genezing of een betere kwaliteit van leven. Afgelopen december doneerden mensen massaal geld na de kick-offuitzending. Nu kunnen we kijken hoe het verder gaat met Geuko, Eefje, Evert en Samantha, en wat de behandeling gaat betekenen voor hun leven.