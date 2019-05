De modeshows van Victoria's Secret zijn niet langer op televisie te zien. Dat heeft CEO Les Wexner van L Brands, het overkoepelende bedrijf waar Victoria's Secret onder valt, bekendgemaakt in een brief.

De brief die naar het personeel werd gestuurd, viel in handen van CNBC. In de brief valt te lezen dat L Brands nadenkt over een nieuwe invulling van de shows van het lingeriemerk, omdat de televisie-uitzendingen 'niet meer passend' zijn.

De shows waarin de nieuwe collecties van Victoria's Secret werden voorgesteld, waren in de Verenigde Staten twintig jaar lang te zien bij ABC en CBS. In de afgelopen jaren liepen de kijkcijfers terug en groeide de kritiek op de schoonheidsidealen die de shows lijken aan te moedigen.

"De modewereld verandert snel. We moeten ons blijven ontwikkelen en veranderen om door te kunnen groeien", aldus Wexner.

Victoria's Secret wist ieder jaar grote namen uit de mode- en muziekwereld te strikken voor de shows. Zo liepen onder anderen Doutzen Kroes, Giselle Bündchen en Heidi Klum op de catwalk. Artiesten als Lady Gaga, The Weeknd en Taylor Swift traden op tijdens de modeshows.