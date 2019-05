Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityprogramma: Married at First sight

20.00-21.30 uur op RTL 4

Het blijft een apart concept: op basis van wetenschappelijk onderzoek twee mensen koppelen en die twee vervolgens voor de rest van hun leven aan elkaar binden zónder dat ze elkaar eerder ooit ontmoet hebben. Pascal en Mirjam zijn vandaag aan de beurt om 'ja' te zeggen.

Reisprogramma: Aletta's reis

21.10-22.00 uur op NPO2

Step Vaessen uit het Limburgse Simpelveld was 22 jaar correspondent in Indonesië voor onder meer de NOS en Al Jazeera. Dit jaar vertrok ze voor een nieuw hoofdstuk in haar journalistieke carrière naar Moskou. Dit is Vaessens laatste werk vanuit Indonesië, waarin ze een reis maakt in de voetsporen van feministe Aletta Jacobs en op zoek gaat naar de seksuele moraal van nu.

Miniserie: Death and Nightingales

21.00-22.15 uur op BBC First

Noord-Ierland, 1885. Op haar 23e verjaardag besluit Beth Winters (Ann Skelley) haar beperkte leven en protestantse stiefvader Billy te ontvluchten. Ze wil dit doen met de hulp van de charmante Liam Ward (Jamie Dornan). Haar poging om haar leven in eigen handen te nemen zal uiteindelijk tot grote spanningen zorgen die zowel families als naties uit elkaar zullen halen.

Film: Batman v Superman: Dawn of Justice

20:30-23:35 uur op Veronica

Batman (Ben Affleck) is al een tijdje bezig als wreker als dit verhaal begint. Net als veel andere mensen ziet hij geërgerd en ongerust aan hoe Superman (Henry Cavill) op zijn eigen manier de wereld te hulp schiet: te egoïstisch, naar zijn mening. De miljardair Lex Luthor (Jesse Eisenberg) gooit olie op het vuur en speelt de twee geweldenaren tegen elkaar uit. Wil je nog meer superhelden zien? Deze heldenfilms zijn in 2019 in de bioscoop te vinden!

Film: Blood Father

20.00-21.30 uur op RTL 7

Nadat de zestienjarige Lydia (Erin Moriarty) er door haar vriend, een drugsbaron, in wordt geluisd voor het stelen van een fortuin aan drugsgeld, slaat ze op de vlucht. Ze kan nog maar bij één persoon terecht: haar vader John Link (Mel Gibson), een eeuwige loser die een dronkaard, drugsverslaafde, bendelid en ex-gevangene is geweest. Link is echter vastberaden om zijn kleine meisje te beschermen en voor één keer in zijn leven het juiste te doen.