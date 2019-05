Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Serie: Poldark

20.00-22.00 uur op NPO2

In het tweede seizoen van deze op de boeken van Winston Graham gebaseerde historische dramaserie, moet Demelza zich voorbereiden op de rechtszaak tegen haar man Ross Poldark. Als die schuldig wordt bevonden, krijgt hij de doodstraf. Ondertussen heeft Francis last van een slecht geweten en probeert zich te verzoenen met zijn neef Ross.

Serie: Manhunt

22.40-23.35 uur op NPO2

Dit is een driedelige Britse politieserie, gebaseerd is op een waargebeurd verhaal. Zonder verder al te veel te verklappen, begint het met de dood van een jonge Franse vrouw. Ze wordt hartje zomer 2014 levenloos aangetroffen in Londen. Hoofdinspecteur Colin Sutton moet de zaak zien op te lossen.

Film: Rise of the Planet of the Apes

20.30-22.40 uur op Veronica

Omdat zijn vader aan de ziekte lijdt, stort wetenschapper Will Rodman (James Franco) zich vol overgave op Alzheimer-onderzoek. Een serum slaat goed aan bij een chimpansee, die het spul versterkt doorgeeft aan haar jong. Na de sluiting van het lab, neemt Rodman deze Caesar in huis, waar hij uitgroeit tot hyperintelligente mensaap.

Film: I Am Legend

22.40-00.30 uur op Veronica

Deze film volgt het verhaal van de laatste man op aarde, Robert Neville (Will Smith). Hij moet overleven in een uitgestorven New York, waar 's nachts mensen tevoorschijn komen die monsterlijk gemuteerd zijn. Weet hij een geneesmiddel te vinden?

Reportageserie: Duncan Laurence, op weg naar het Songfestival

22.00-23.00 uur op NPO3

Duncan de Moor deed vijf jaar geleden mee aan The Voice of Holland en bereikte de halve finale. Inmiddels heeft hij zich de artiestennaam Duncan Laurence aangemeten en is hij deze week létterlijk de stem van Nederland tijdens het Eurovisie Songfestival.

