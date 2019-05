Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij

Reportageserie: Vreemdgaan met Filemon

20:25-21:15 uur op NPO3

In deze reportageserie onderzoekt presentator Filemon Wesselink onze monogame cultuur. Hoe zijn we zo monogaam geworden en waarom hechten wij hier zoveel waarde aan?

Film: The Counselor

22:00-00:20 uur op Veronica

Een rijke en succesvolle advocaat (Michael Fassbender) denkt slim genoeg te zijn om zich aan de drugshandel te wagen zonder in de criminaliteit te verzeilen. De realiteit blijkt snel anders te zijn en niemand is te vertrouwen.

Film: The Social Network

20:30-23:00 uur op RTL8

Deze film over de bedenker van Facebook gaat ook over vriendschap, loyaliteit, macht en verraad. Jesse Eisenberg is uitstekend als de razendsnel pratende én denkende whizzkid Mark Zuckerberg, die een site begint, waarop Harvard-studenten met elkaar kunnen communiceren.

Documentaireserie: Three wives, one husband

21:15-22:10 uur op NPO3

Enoch Foster heeft twee echtgenotes en legt het aan met een mogelijke derde. Hij heeft al zestien kinderen en nummer zeventien is in aantocht.

Film: Red Cliff

20:30-23:30 uur op SBS9

In het begin van de derde eeuw wordt het land van Wu binnengedrongen door de militaire leider Cao Cao en zijn soldaten. De leider van het land Wu, Sun Quan, vraagt om hulp bij zijn grote rivaal: de militaire leider Liu Bei. Ondanks dat Sun Quan nu tegenstand kan bieden met zowel zijn leger als het leger van Liu Bei zijn ze nog steeds in de minderheid en lijken ze kansloos.