Spelshow: Beste kijkers

21.30-22.30 uur op RTL4

De show is terug voor alweer het zesde seizoen. Presentator Ruben Nicolai neemt je mee langs de leukste, grappigste en ontroerendste tv-fragmenten van de afgelopen week. Twee teams met BN’ers strijden tegen elkaar om de aflevering te winnen.

Film: Miss Congeniality

20.30-22.40 uur op Net5

Om te voorkomen dat een gek de Miss America-verkiezing verziekt met een aanslag, gaat FBI-agente Gracie Hart (Sandra Bullock) undercover als kandidaat. Er is alleen één probleem: ze is niet de typische schoonheidskoningin. Ze moet dus een transformatie ondergaan om tussen de andere deelnemers te passen.

Reisprogramma: Ersin in wonderland

21.45-22.25 uur op NPO3

Ersin Kiris dobbert ergens in Guatemala op een meer om bij te komen van zijn reis naar de vulkanen. Hij klom naar de top en zag hoe graafmachines nog bezig zijn met de gevolgen van een uitbarsting, terwijl hordes toeristen selfies maken met stromend lava. Het is een gekke wereld en Ersin probeert ’m te begrijpen.

Documentairereeks: De (h)eerlijke jaren 50

20.25-21.15 uur op NPO2

In 1951 lazen mensen nog de Panorama, waarin destijds een verhaal stond over een 24 kinderen tellend gezin uit Noord-Brabant. Dat op zich is al bijzonder, maar er zaten ook drie tweelingen en een drieling bij. Voor al die kinderen was er weinig toekomst op het platteland. Velen trokken dan ook weg uit de regio en zelfs naar Australië en Canada.

Film: Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous

22.40-00.55 uur op Net5

Heb je deel 1 net gezien, dan kan je meteen het vervolg bekijken. In de eerste film werd Gracie Hart (Sandra Bullock) als undercover FBI-agente tweede in een miss-verkiezing, en sindsdien kan ze haar werk niet meer doen, omdat iedereen haar kent. Ze gaat de pr in en wordt een ’FBI-Barbie’. Totdat een vriendin van haar ontvoerd wordt en haar innerlijke detective weer bovenkomt.

