Na elf jaar keert BankGiro Miljonairs - voorheen bekend als Lotto Weekend Miljonairs - bij RTL terug op televisie. Robert ten Brink is wederom te zien als presentator van de populaire quiz. "Heel raar, alsof ik na tien jaar weer ontwaakte op de set."

Ten Brink vertelt in gesprek met NU.nl dat het "eng vertrouwd" voelde om weer plaats te nemen op de presentatorenstoel. Maar zou hij zelf weleens op de kandidatenstoel willen zitten?

"Nee, ik heb wel veel respect voor de kandidaten, zeker als zij het slim spelen en genoeg zelfvertrouwen hebben om door te zetten. Vroeger speelde ik thuis weleens de bordspelversie van de quiz en vroegen mijn kinderen of ik het zogenaamd wilde presenteren, maar dat wilde ik ook niet. 'Presenteren doe ik alleen op werk', zei ik dan."

'De tijd is rijp'

Ten Brink presenteerde de show al van 1999 tot 2008, toen de show nog Lotto Weekend Miljonairs heette. De Lotto trok zich daarna terug als sponsor en is nu vervangen door de BankGiroLoterij. "Ik denk dat de tijd rijp is", zegt hij over de nieuwe reeks.

De opzet van de internationaal succesvolle formule blijft hetzelfde. Om de hoofdprijs van 1 miljoen euro in de wacht te slepen, moet de deelnemer vijftien meerkeuzevragen goed beantwoorden.

De moeilijkheidsgraad stijgt per vraag. De kandidaat beschikt tijdens het spel over drie hulplijnen: het publiek om hulp vragen, fiftyfifty (kiezen tussen twee antwoorden) en bellen met een vriend die mogelijk het goede antwoord weet.

'Het is een soort psychologisch spel'

De All You Need is Love-presentator hoopte al jaren op een vervolg van de populaire quiz, die in het verleden steevast ruim een miljoen kijkers trok. "Het is fantastisch om te doen, het is een format dat goed bij me past, juist omdat het haaks staat op andere programma's die ik presenteer."

De kracht van de quiz noemt hij de 'shoutability' ervan. "Dat je thuis hard meeschreeuwt op de bank: 'B is het juiste antwoord!', maar dat het dan C blijkt te zijn. Voor de deelnemer is het een soort psychologisch spel, maar het spel is ook leuk en spannend voor de thuiskijkers." De quiz is overigens ook op de bank te spelen via een app.

BankGiro Miljonairs is volgens Ten Brink bijna hetzelfde gebleven als de variant die hij destijds voor SBS presenteerde. "De geluids- en lichteffecten zijn iets meer van deze tijd, het decor ziet er wat mooier uit, het is allemaal wat flashier geworden. Het grootste verschil is dat ik in de tussentijd tien jaar ouder ben geworden, dus de compensatie in het decor was wel nodig."

BankGiro Miljonairs wordt vanaf 25 mei elke zaterdag uitgezonden om 21.30 uur op RTL 4.