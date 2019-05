In Vreemdgaan met Filemon duikt Filemon Wesselink in de wereld van relaties en monogamie. Door zijn onderzoek naar het onderwerp is de veertigjarige presentator, die zelf net een nieuwe relatie heeft, milder geworden over vreemdgaan.

"Het is een interessant thema waar heel veel over gesproken wordt, waar je in de kroeg over praat met vrienden, maar waar merkwaardig genoeg nooit een programma over is gemaakt", vertelt Wesselink in gesprek met NU.nl.

"Bij veel mensen bestaat het idee dat je, nadat je getrouwd bent, nooit meer met iemand anders het bed zal delen, ook al ben je niet gelovig. Maar het kan gebeuren dat je je binnen de relatie aangetrokken voelt tot iemand anders en dat bespreek je niet gauw. Dat is precies waar de angel zit. Alle twee loop je rond met fantasieën, maar partners weten vaak niet van elkaar wat hun definitie is van vreemdgaan en die ideeën kunnen van elkaar verschillen. Ik zet in het programma die rationele en emotionele gedachten tegen elkaar."

Wesselink noemt het "een gek idee dat mensen jaloezie ervaren". "Maar deze emoties worden door onze cultuur versterkt. Het verdriet dat erbij komt kijken als het misgaat, is heel groot, wat ook komt doordat we zo graag in het monogame sprookje willen geloven."

Wesselink en nieuwe vriendin stellen liefdescontract op

Wesselink liet begin dit jaar weten dat zijn relatie met Michaela, met wie hij drie kinderen heeft, na tien jaar is verbroken. Inmiddels is hij sinds een paar maanden samen met de veertigjarige Ramona, die ook een rol zal spelen in zijn vierdelige programma. "Ik heb het programma anderhalf jaar geleden bedacht met vrienden, maar toen had ik nog een andere relatie."

Aan het eind van elke uitzending zal de presentator zijn opgedane bevindingen bespreken met zijn nieuwe vriendin. Na de vierde en laatste aflevering stelt het koppel een liefdescontract op dat wordt gemaakt op basis van hun conclusies over monogamie.

“Het is nog pril, maar er zijn mensen die al eerder hun vriend of vriendin voor de camera laten zien."” Filemon Wesselink

"Dat zullen we elk jaar, elke twee jaar herzien. We vinden het een mooie manier om de boodschap van het programma mee over te brengen. Nu zitten we in het begin van onze relatie en denken we er zo over, maar dat kan over een tijd weer anders zijn."

De kijker leert Wesselinks nieuwe vriendin dus gelijk goed kennen, want zij zal in beeld te zien zijn en daarbij ook gelijk intieme informatie delen over hun relatie. "We zijn nu vier maanden samen. Het is nog pril, maar er zijn mensen die al eerder hun vriend of vriendin voor de camera laten zien."

'Je bent niet het slechtste mens ter wereld als je vreemdgaat'

Is Wesselink zelf anders gaan denken over vreemdgaan na het maken van dit programma? "Ik ben nooit echt jaloers geweest, maar ik zou er nu nog milder over oordelen als mijn vriendin vreemd zou gaan."

De presentator vertelt dat hij analytischer is gaan kijken naar het onderwerp. "Het is heel natuurlijk dat je je weleens aangetrokken voelt tot iemand anders. Je bent niet het slechtste mens ter wereld als je vreemdgaat. Hoewel het ook heel kwetsend kan zijn wanneer je partner vreemdgaat. De grootste les die ik heb geleerd: heb er een gesprek over, wat kan wel en wat kan niet."