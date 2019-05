Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Film: Toscaanse Bruiloft

20.25-21.55 uur op NPO3

Sanne (Sophie van Oers) runt samen met haar vader en moeder Casa Matrimonio, het luxe, vrijstaande landhuis waar ze ook wonen, in het zonovergoten Italië. Hier komen gasten bij elkaar om het leven en de liefde te vieren. Een Toscaanse bruiloft vormt voor alle gasten het hoogtepunt van hun verblijf.

Film: Transformers: Age of Extinction

20.30-23.45 uur op RTL 7

Terwijl de mensheid zich herstelt van de grote schade die aangericht werd in Transformers: Dark of the Moon, zijn de autobots en decepticons nagenoeg van de aarde verdwenen. Maar een kleine en machtige groep zakenmannen en wetenschappers probeert de grenzen van de menselijke technologie verder te verleggen dan ooit tevoren. Daarnaast dient zich een oeroude, krachtige vloek voor de Transformers aan op aarde. Een episch avontuur en gevecht tussen goed en kwaad, vrijheid en slavernij, breekt los.

Realityprogramma: DNA onbekend

20.35-21.20 uur op NPO1

DNA Onbekend zorgde dit seizoen weer voor een aantal heftige en emotionele verhalen. Vanavond zie je alweer de laatste aflevering, waarin Rita en Lloyd op zoek gaan naar hun biologische vader. Caroline Tensen zorgt voor een schouder om op uit te huilen.

Reportageprogramma: Andere tijden

21.15-21.45 uur op NPO2

In de jaren zestig is de popmuziek in opkomst en worden de sterren steeds jonger. Tieners willen namelijk idolen van hun eigen leeftijd zien en platenmaatschappijen spelen daarop in en gebruiken talentenjachten om jong talent binnen te halen. De sterren van toen kijken terug op die drukke periode.

Reportageprogramma: Little Mom

21.30-22.30 uur op TLC

Melinda Stevenson had het allemaal: een radioshow, drie kinderen en een man. Wanneer haar partner na twintig jaar van haar wil scheiden, is het huis te klein. Aan de andere kant geeft het Melinda’s leven ook een nieuwe impuls, want ze moet drie monden zien te voeden en voor het eerst in twee decennia weer daten.