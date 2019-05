Dries Roelvink, zijn zoons Dave en Donny en zijn echtgenote Honoria zijn weer wekelijks te zien in een nieuwe realityserie bij SBS. De gezinsleden hebben besloten daarbij niet meer hun eigen te leven volgen, maar iets te doen voor anderen.

In het verleden werden de zanger en zijn familieleden gevolgd in hun dagelijks leven. Met name zijn zoons Dave en Donny zagen dat niet meer zitten, vertelt vader Roelvink in gesprek met De Telegraaf.

"Het heeft geen doel. We vinden dit leuker, we doen graag iets voor een ander. Het is geboren uit Effe geen cent te makken. Dat was al uit onze comfortzone. Nu staan we in de schoenen van iemand van wie je het beroep niet kent."

In het nieuwe seizoen gaat het gezin anderen helpen door hen bij te staan in een bedrijf. Zo werkten ze in een bakkerij, worden ze slager en nemen ze de taken over van een aannemer. Roelvink merkt dat het gezin hechter wordt door het nieuwe programma De Roelvinkjes passen op de winkel.

"Opeens weet je weer alles van elkaar, wat er speelt. Mijn jongste zoon en zijn vriendin Amijé, die op reis is, hebben samen het besluit genomen dat hun relatie van twee jaar over is. Dat was midden in de opnames. Dan merken we dat Donny stiller wordt."