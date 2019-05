Ranking the Stars, dat geen vervolg krijgt bij BNNVARA, wordt in de toekomst mogelijk uitgezonden door RTL.

Een woordvoerder van RTL laat aan het AD weten dat bij het aankopen van formats voornamelijk wordt gekeken naar de smaak van het RTL-publiek. "Ranking the Stars is een interessant programma en we denken dat het bij RTL past. Maar we hebben die puzzel nog niet gelegd."

Gert-Jan Hox, de mediadirecteur van BNNVARA, zei afgelopen zaterdag in een interview dat Ranking the Stars "niet past bij een inhoudelijk scherpe koers" en dat het programma een maatschappelijke component mist.

In Ranking the Stars, dat jarenlang door Paul de Leeuw werd gepresenteerd, beoordelen bekende Nederlanders elkaar op allerlei onderwerpen. Het was vijftien seizoenen te zien.

De Leeuw staat sinds november onder contract bij RTL.