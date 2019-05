De talentenjacht All Together Now van RTL is vrijdagavond van start gegaan met meer dan een miljoen kijkers. Naar It Takes 2 op SBS6 keken een kleine 700.000 mensen. Dit blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Beide zenders begonnen vrijdagavond aan een nieuw seizoen van een zangprogramma. SBS startte met het vierde seizoen van It Takes 2, waarin bekende Nederlanders leren zingen.

RTL bracht het Britse programma All Together Now van de BBC naar Nederland. De talenten treden op voor een jury met honderd leden onder leiding van Jamai Loman. De presentatie is in handen van Chantal Janzen.

All Together Now belandde met 1,1 miljoen kijkers op de derde plaats van de lijst met de meest bekeken programma's. Alleen het NOS Journaal van 20.00 uur (1,7 miljoen) en 2 voor 12 (1,2 miljoen) trokken meer mensen. It Takes 2 viel net buiten de top tien.