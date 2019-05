Er komt geen vervolg op het spelprogramma Ranking the Stars. Dat heeft Gert-Jan Hox, de mediadirecteur van BNNVARA, zaterdag bekendgemaakt in een interview met AD.

"Wij hebben veel nagedacht over onze maatschappelijke betekenis en ik kwam samen met algemeen directeur Karin van Gilst tot de conclusie dat bijvoorbeeld Ranking the Stars niet past bij een inhoudelijk scherpe koers", vertelt Hox aan de krant.

Hox vindt dat er goed moet worden nagedacht over welke amusementsprogramma's wel bij de BNNVARA passen. Hij stelt dat Ranking the Stars een maatschappelijke component mist. "Voor dat programma werd na het vertrek van presentator Paul de Leeuw even overwogen met een ander gezicht door te gaan, maar we kwamen toch al vrij snel tot de conclusie ermee te stoppen."

Ook het programma De Gevaarlijkste Wegen van de Wereld verdwijnt van de buis. "Een fantastisch programma en tóch gaan we ermee stoppen", aldus Hox.

Ranking the Stars, een programma waarin bekende Nederlanders elkaar beoordelen op allerlei onderwerpen, was vijftien seizoenen te zien. De Leeuw presenteerde dertien van deze reeksen. Sander Lantinga en Sophie Hilbrand namen twee seizoenen, uitgezonden in 2009, op zich.

Hox was eerder deze week nog in het nieuws, nadat hij ervoor pleitte een uitzondering te maken voor het salaris van Matthijs van Nieuwkerk, waardoor de DWDD-presentator toch boven de WNT-norm kan verdienen. Minister Arie Slob liet echter al weten hier niets in te zien.