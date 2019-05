Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Documentaire: 2Doc: De zaak Tuitjenhorn

20.25-21.30 uur op NPO2

Huisarts Nico Tromp werd in 2013 zonder wederhoor beschuldigd van moord, omdat hij afgeweken was van de protocollen omtrent palliatieve sedatie. Korte tijd later maakte hij een eind aan zijn leven. Deze documentaire volgt weduwe Anneke Tromp in haar strijd met de staat om eerherstel voor haar man.

Wil je nog meer true crime-documentaires zien? Bekijk dan dit lijstje van de beste tien op Netflix.

Quiz: De Zwakste Schakel

22.30-23.30 uur op RTL 4

Het is alweer vijftien jaar geleden dat presentatrice Chazia Mourali het programma De Zwakste Schakel presenteerde. De negen kandidaten strijden tegen elkaar voor een geldbedrag van maximaal 10.000 euro. Bridget Maasland is het gezicht van de nieuwe reeks.

Reportage: Lauren!

21.55-22.35 uur op NPO3

Lauren Verster ging het internet op en vond drie mensen die onwaarschijnlijk veel kijkers trekken met hun hobby. Tess maakt ASMR-filmpjes van haar knorrende maag, Merijn trekt miljoenen kijkers met zijn LEGO-treinen en Linda geeft seksuele voorlichting. Lauren stelt offline vragen.

Film: Eat Pray Love

20.30-23.30 uur op RTL 8

Liz Gilbert (Julia Roberts) verlaat haar man na acht jaar huwelijk. Ze gaat op zoek naar zichzelf in Italië, India en Indonesië: ze eet de beste pizza ter wereld, leert stilzitten in een yogacentrum en valt uiteindelijk in de charmante armen van Felipe (Javier Bardem).

Bekijk ook welke nieuwe films en series naar Netflix komen in mei.

Film: In the Heart of the Sea

23.15-1.30 uur op Net5

In de winter van 1820 wordt walvisvaarder Essex aangevallen door iets dat niemand kon geloven; een reusachtige walvis met bijna menselijke wraakgevoelens. Deze waargebeurde maritieme ramp inspireerde Herman Melville tot het schrijven van zijn beroemde boek Moby-Dick. Maar dat boek vertelt slechts een deel van het verhaal. De film gaat over de nasleep, als de overlevenden tot het uiterste moeten gaan en het ondenkbare moeten doen om in leven te blijven.

Hou je wel van een beetje drama? Check dan ook dit lijstje voor meer filminspiratie.