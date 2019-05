Martien Meiland en zijn gezin behoren tot de meest memorabele deelnemers uit Ik Vertrek, maar keerden na twee jaar na het starten van hun bed and breakfast weer terug naar Nederland. Meiland, zijn vrouw Erica Renkema en dochter Maxime wagen nu een nieuwe poging, wat wordt gevolgd in de nieuwe realityserie Chateau Meiland bij SBS.

In 2006 vertrokken Meiland, Renkema en dochters Maxime en Montana naar Midden-Frankrijk om daar een bed and breakfast te openen. Wegens heimwee van Renkema en hun dochters vertrok het stel na twee jaar weer naar Nederland.

De populariteit van hun onderneming legde veel druk op hun relatie, waardoor het stel uit elkaar ging. Later kwam Meiland uit de kast, wat ook veel aandacht van de media opleverde.

Toch zijn Meiland en zijn ex dit jaar weer getrouwd. "Eigenlijk omdat we het chateau hebben gekocht", legt Renkema uit in gesprek met NU.nl. "Wanneer een van ons komt te overlijden, krijgt de ander een vette belastingaanslag. Daarnaast dachten we ook: we gaan toch nooit met een ander trouwen, dus trouwen we gewoon met elkaar."

"Gewoon op maandagmorgen is het gebeurd", voegt Meiland toe. "Gratis, en om 9.40 uur stonden we weer buiten. 's Avonds hebben we nog een feestje met intimi gevierd. Een heel mooie herinnering."

'Wordt niet veel in geknipt en geplakt'

Toen in het nieuws kwam dat de familie Meiland weer een chateau in Frankrijk had gekocht (in het dorp Beynac in de Dordogne), kregen zij gelijk de volgende dag belletjes van producenten die interesse hadden om een reallifeserie over hun Frankrijk-avontuur te maken.

In Chateau Meiland, waarin de camera's de verbouwing en alle voorbereidingen voor de opening op 15 mei volgen, wordt er volgens Meiland niets voor de kijker verborgen gehouden. "Er wordt niet veel in geknipt en geplakt. Bij ons ziet de kijker de goede en de slechte tijden."

"Het viel enorm tegen", vertelt Meiland over de verbouwing. "Als je ergens aan begint, merk je pas dat er nog veel moet worden gedaan. Maar we pakken goed door en werken veertien uur per dag."

Dit keer krijgt het gezin steun van huisvriendin Caroline. "Zij verzorgt de lunch en het diner, zodat wij kunnen doorpakken. Als het eten klaar is, trekt ze aan de bel en weten wij dat we naar de keuken kunnen."

Het chateau in Beynac ligt zuidelijker in Frankrijk en in tegenstelling tot hun vorige bed and breakfast dichter bij de stad. "Het chateau is heel authentiek qua sfeer, en het is groter, je kunt elkaar echt kwijtraken", vertelt Renkema. "Je voelt de aanwezigheid van de gasten minder."

'Bij ons gebeurt altijd wel iets geks'

Het gezin kijkt nog met veel plezier terug op hun Ik Vertrek-deelname, in tegenstelling tot deelnemers Sjors en Lieke, die vorige maand lieten weten helemaal niet blij te zijn met hoe zij in het AVROTROS-programma zijn neergezet. Dat herkent de familie Meiland niet.

"Onze gebeurtenissen destijds zijn juist heel goed weergegeven", zegt Renkema. "Ook voor onze nieuwe serie hadden we alle vertrouwen in de makers. We hebben begin mei pas de eerste aflevering gezien, maar niets is erger gemaakt of verdraaid."

"Het grappige is dat er bij ons altijd wel iets geks gebeurt", vervolgt Meiland. "Dan vragen mensen: 'Is dat in scène gezet?' Nee hoor, dat gebeurt gewoon."

'We hebben in Nederland niets meer te zoeken'

Vorige keer vertrok het gezin dus al na twee jaar weer uit Frankrijk. Renkema is niet bang dat ze weer heimwee krijgt. "Ik heb het nog geen minuut gehad. Het is zo heerlijk daar, we voelen ons er echt thuis."

"We hebben er niets meer te zoeken", zegt Meiland over zijn oude woonplaats Noordwijk, waar hij tot voor kort een interieurwinkel runde. "Met die rotwind uit zee. Bij het chateau is er nooit wind."

Chateau Meiland is vanaf 20 mei te zien om 20.30 uur bij SBS6.