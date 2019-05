Olcay Gulsen stopt bij RTL en maakt de overstap naar Talpa. De presentatrice en entertainmentdeskundige gaat programma's maken voor de omroepen van John de Mol, waarvan de eerste in de herfst bij SBS te zien zal zijn.

Talpa bevestigt dat in gesprek met NU.nl. Gulsen is sinds 2014 als deskundige in RTL Boulevard te zien. In 2017 maakte ze de overstap naar verslaggever.

Ze heeft een contract getekend voor drie jaar, laat Talpa vrijdagavond weten. Gulsen zal komend najaar haar eerste programma presenteren op SBS6, een maatschappelijk programma over huiselijk geweld.

"Talpa heeft mij een fantastisch programma pakket voor de volgende drie jaar aangeboden waar ik geen nee tegen kon zeggen", laat de presentatrice in een reactie weten.

"Ik verheug mij op een heel spannende periode. Talpa geeft mij de mogelijkheid de programma's te mogen doen die altijd op mijn verlanglijstje stonden. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat John de Mol en Marco Louwerens in mij hebben."

"We gaan de komende tijd met Olcay bekijken welke programma's we voor en met haar kunnen bedenken. Ik geloof dat we met Olcay veel kanten op kunnen", zegt Directeur Televisie Louwerens.

Gulsen ook kandidaat in Wie is de Mol?

Gulsen presenteerde Beter Laat Dan Nooit voor RTL, waarin ze met Gerard Cox, Willibrord Frequin, Barry Stevens en Peter Faber naar Zuidoost-Azië trok.

In 2018 deed de voormalige SuperTrash-ondernemer mee aan Wie is de Mol?.