Voor het zestiende en laatste seizoen van het interviewprogramma Van Der Vorst Ziet Sterren bezoekt Peter van der Vorst onder anderen Katja Schuurman, Hans Klok, Najib Amhali en Rosanna en Patrick Kluivert.

Ook Art Rooijakkers en Jan Keizer en Anny Schilder worden door Van der Vorst geïnterviewd in de laatste reeks die hij van het programma maakt.

"Dit is het zestiende en laatste seizoen van Van Der Vorst Ziet Sterren", zegt Van der Vorst in een persbericht van RTL. "Wat deze reeks voor mij extra bijzonder maakt, is dat ik een aantal sterren voor de tweede keer bezoek, waardoor dit seizoen een mooie terugblik wordt op tien jaar Van Der Vorst Ziet Sterren."

In februari werd bekend dat de presentator aan de slag gaat als programmadirecteur bij RTL. Hij zal zijn werkzaamheden voor zijn eigen productiehuis, Vorst Media, langzaam afbouwen en op 1 januari 2020 definitief stoppen met presenteren.

Van der Vorst is momenteel ook te zien als presentator van Married at First Sight.